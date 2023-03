Holcim: réalise l'acquisition de HM Factory information fournie par Cercle Finance • 16/03/2023 à 08:17

(CercleFinance.com) - Holcim annonce l'acquisition de HM Factory, un fournisseur de solutions préfabriquées en béton avec un chiffre d'affaires net de 18 millions de francs suisses.



' HM Factory est idéalement positionnée pour capitaliser sur la croissance de la construction industrielle et résidentielle. L'entreprise fournit des projets de construction polonais et exporte vers les marchés scandinaves ' indique le groupe.



Miljan Gutovic, responsable régional Europe a déclaré: ' HM Factory est un complément parfait à nos opérations existantes, offrant de multiples synergies technologiques et de matières premières. Je me réjouis d'accueillir les employés de HM Factory, dont l'expertise sera inestimable pour accélérer la croissance verte, en particulier dans la construction modulaire hautement efficace '.



HM Factory est basée près de Varsovie dans le centre de la Pologne et emploie 70 personnes. Avec Holcim, HM Factory vise à tirer parti des tendances de construction innovantes telles que la technologie d'impression 3D pour favoriser une conception intelligente.



' Cette acquisition fait progresser la ' Stratégie 2025 - Accélérer la croissance verte ' d'Holcim avec l'objectif d'étendre son activité Solutions & Produits à 30 % du chiffre d'affaires net du Groupe d'ici 2025, en entrant dans les segments de construction les plus attractifs, de la toiture et l'isolation à la réparation et la rénovation ' indique le groupe.