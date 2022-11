Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Holcim: radiation d'Euronext Paris en fin d'année information fournie par Cercle Finance • 21/11/2022 à 08:45









(CercleFinance.com) - Holcim annonce la radiation de ses actions d'Euronext Paris afin de simplifier sa structure de négociation, à compter du 30 décembre prochain, cette décision ayant reçu l'approbation du conseil d'administration d'Euronext Paris.



Reflétant l'évolution des volumes d'Euronext Paris au fil des ans, cette simplification concentrera la négociation des actions Holcim sur son marché principal, le SIX Swiss Exchange (SIX) et réduira encore les exigences et les coûts administratifs.



Pour accompagner cette radiation, le groupe suisse de matériaux de construction met en place une procédure de facilité de vente volontaire, conformément aux règles et règlements d'Euronext Paris, offre qui se déroulera du 28 novembre au 16 décembre.





