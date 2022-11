Holcim quittera la Bourse de Paris le 30 décembre prochain

(AOF) - Le cimentier suisse Holcim annonce la radiation de ses actions d'Euronext Paris afin de simplifier sa structure de cotation, à compter du 30 décembre 2022. Cette décision concentrera la cotation des actions Holcim dans son principal marché, le SIX Swiss Exchange (SIX), reflétant le déplacement des volumes hors d'Euronext Paris au fil des ans. Cette simplification réduira encore les exigences et les coûts administratifs. Le Conseil d'administration d'Euronext Paris SA a approuvé cette décision.

Pour accompagner cette radiation, Holcim met en place une procédure de facilité de cession volontaire conformément aux règles et règlements d'Euronext Paris.

Les actions Holcim continueront d'être négociées sous le symbole " HOLN " sur le SIX.

Les actionnaires d'Holcim Ltd négociant sur Euronext Paris se verront proposer les options suivantes : conserver leurs Actions Holcim Euronext, céder seuls leurs Actions Holcim Euronext ou participer à la procédure de cession volontaire.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Numéro un mondial du ciment, des granulats et du béton avec des positions de leadership dans 8 de ses 10 marchés, né en 2015 de la fusion entre le français Lafarge et le suisse Holcim ;

- Activité de 26,8 MdsFS répartie entre %, l’Europe pour 30 %, l’Amérique du nord pour 28 %, l’Asie-Pacifique pour 23 %, l’Amérique du sud pour 10 %, l’Afrique-Proche-Orient pour 9 % ;

- Revenus tirés des ciments à hauteur de 60 %, des produits transformés (20 %), des granulats (12 %) et des solutions & produits ;

- Modèle d’affaires fondé sur la croissance dans les pays développés, la rationalisation des structures opérationnelles, la solidité financière via les cessions d’actifs et la limite à 2 MdsFS des investissements et l’engagement des salariés « Vision and people » :

- Capital ouvert, Thomas Schmidheiny étant 1er actionnaire avec 8,44 % des titres, Beat Hess présidant le conseil d’administration de 12 membres et Jan Jenish assurant la direction générale ;

- Situation financière confortable avec une dette nette de 1 MdFS et renforcée par les cessions, d’un montant de 7,3 MdsFS à fin septembre.

Enjeux

- Stratégie 2025 « Accelerating green growth » :

- croissance annuelle de 3 à 5 % pour les ventes, supérieure à 5 % pour le bénéfice opérationnel, retour à 10 % du capital investi et levier de dette inférieur à 5 ;

- Stratégie d’innovation vite contributive aux bénéfices et axée sur l’offre de modes de construction plus durables :

- open innovation avec Holcim Accelerator et Maqer,

- partenariats académiques avec plus de 40 institutions,

- déploiement de l’intelligence artificielle et de la robotique sur les sites de production,

- objectif de court terme de 300 produits brevetés par an,

- 40 % des inventions brevetées et + 50 % de la R&D liés aux solutions bas carbone ;

- Stratégie environnementale de neutralité carbone en 2050 avec des objectifs intermédiaires 2025 :

- 25 % des ventes avec EcoPacts granulats verts (10 % en mars 2022),

- économie circulaire : 10 millions de tonnes de déchets recyclés et 75 millions de tonnes de matériaux recyclés,

- 40 % des financements liés à des objectifs durables ;

- Expansion de la division d’offre de produits transformés, moins capitalistique que les cimenteries et retombées opérationnelles du site pilote canadien de capture de C02 ;

- Accélération de la transformation du portefeuille : cessions en Inde, Brésil et Zimbabwe et forte croissance de la zone Amérique du nord et des activités de couverture, l’isolation et les building solutions.

Défis

- Conflit Russie-Ukraine : cession en cours des activités en Russie (1 % des revenus) ;

- Inflation de l’énergie : risque de rupture de production de sites européens durant l’hiver;

- Troisième relèvement des objectifs 2022 après un chiffre d’affaires en gain de 14 %et un bénéfice opérationnel en hausse de 5,9 % à fin septembre : croissance minimale de 12 % des ventes et levier de la dette de 1 ;

- Rachat d’actions pour 2 MdsFS.

La RSE imprègne le secteur

L'Unicem a créé en 2018 un label RSE, qui a rencontré un certain succès : dans le béton, près de 700 sites, soit la moitié de l'activité en France, se sont engagés dans la démarche, de même que 400 sites constituant près de 30% du chiffre d'affaires des carrières françaises. Cette démarche englobe plusieurs initiatives comme la réduction de l'empreinte carbone des produits ou l'amélioration des relations avec les fournisseurs. De grands efforts ont été faits sur le plan du recyclage qui atteint désormais 70% dans le secteur, contre environ 50 % il y a dix ans, et alors qu'il était quasiment inexistant il y a une trentaine d'années. Toutefois l'Unicem souhaiterait que les pouvoirs publics renforcent leur soutien à cette démarche RSE à travers un recours aux entreprises labellisées.