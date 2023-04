Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Holcim: projet de recherche avec la Fondation Norman Foster information fournie par Cercle Finance • 04/04/2023 à 09:05









(CercleFinance.com) - Holcim et la Fondation Norman Foster annoncent le lancement de leur projet de recherche 'Essential Homes', qui sera présenté à Venise le 17 mai, lors de la Biennale d'architecture 2023, en tant que 'Laboratoire du futur'.



Dans le cadre de ce partenariat, la Fondation Norman Foster a conçu des logements pour assurer la sécurité, le confort et le bien-être des communautés déplacées qui peuvent vivre dans des installations temporaires pendant plus de vingt ans.



Le groupe suisse de matériaux construit ces maisons avec une gamme de ses solutions vertes, du béton à faible teneur en carbone ECOPact aux panneaux isolants Elevate, pour rendre la construction durable accessible à tous.





