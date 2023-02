Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Holcim: projet de logements imprimés en 3D réalisé au Kenya information fournie par Cercle Finance • 14/02/2023 à 08:55









(CercleFinance.com) - Holcim annonce l'achèvement réussi du plus grand projet de logements abordables imprimés en 3D à ce jour, par le biais de 14Trees, sa coentreprise avec British International Investment, institution britannique de financement du développement.



L'impression 3D des 10 logements du projet Mvule Gardens au Kenya a été rendue possible grâce à TectorPrint, l'encre d'impression 3D exclusive, innovante et polyvalente de Holcim, produite pour la première fois au Kenya.



Le projet a en outre obtenu une certification de conception durable EDGE Advanced par IFC, l'institution de financement du développement de la Banque mondiale, qui reconnaît les bâtiments économes en ressources avec le potentiel d'être zéro carbone.





