Holcim: programme de rachat d'actions finalisé

(CercleFinance.com) - Holcim annonce avoir achevé son programme de rachat d'actions initié le 14 novembre 2022, dans le cadre duquel il a racheté 36.804.453 actions sur une deuxième ligne de négociation sur le SIX Swiss Exchange.



Ce nombre de titres, qui équivaut à 6% du capital social du groupe suisse de matériaux de construction, a été acquis à un prix d'achat moyen de 54,3 francs suisses par action, soit un montant total de deux milliards de francs.



L'annulation des actions rachetées a été approuvée par l'assemblée générale annuelle du 4 mai dernier. En conséquence, le nombre total d'actions composant le capital social de Holcim sera ramené à 579.124.606 au 1er juin.





