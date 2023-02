Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Holcim: prochain départ du président du conseil information fournie par Cercle Finance • 24/02/2023 à 08:40









(CercleFinance.com) - En marge de la publication de ses résultats annuels, Holcim annonce que Beat Hess, président de son conseil d'administration depuis 2016, a décidé de ne pas se représenter au conseil lors de l'assemblée générale de mai 2023.



Le conseil a l'intention de proposer le CEO Jan Jenisch comme nouveau président lors de cette AG. Sous réserve de ce vote, il assurera donc un double mandat pour une durée limitée, un successeur au poste de CEO devant être annoncé dans les 12 prochains mois.



Par ailleurs, la vice-présidente Hanne Sørensen est nommée administratrice principale indépendante, dans le cadre de la mise en oeuvre de mesures de gouvernance d'entreprise supplémentaires pour 'maintenir des contrôles et contrepoids indépendants solides'.





