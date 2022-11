Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Holcim: présente ses nouveaux objectifs climatiques information fournie par Cercle Finance • 10/11/2022 à 14:28









(CercleFinance.com) - Holcim présente ses objectifs climatiques actualisés pour 2030, validés par l'initiative Science Based Targets (SBTi), conformément au nouveau cadre scientifique de 1,5 °C de son secteur.



Avec ces objectifs améliorés, Holcim confirme son engagement à décarboner le bâtiment conformément aux connaissances scientifiques les plus avancées.



Dans ses nouveaux objectifs pour 2030, Holcim a relevé son objectif de réduire les émissions des scope 1 et 2 par tonne de ciment de 25 % d'ici 2030 par rapport à l'année de référence 2018.



Pour les autres émissions indirectes du scope 3, Holcim s'engage à réduire les émissions de CO2 par tonne de clinker et de ciment achetées à des tiers de 25,1 % par rapport à l'année de référence 2020.



Pour les émissions qu'elle ne peut éviter, la société précise qu'elle développe des technologies de nouvelle génération notamment via des projets de capture, d'utilisation et de stockage du carbone.





Valeurs associées HOLCIM Euronext Paris +1.88% HOLCIM Swiss EBS Stocks +1.65% HOLCIM Swiss EBS Stocks -3.55%