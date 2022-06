Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Holcim: pénalisé par une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 27/06/2022 à 12:00









(CercleFinance.com) - Holcim recule de près de 2% à Zurich, pénalisé par une dégradation de recommandation chez UBS de 'achat' à 'neutre' avec un objectif de cours ramené de 55 à 45 francs suisses sur le titre du groupe de matériaux de construction.



'Les actions ont bien résisté cette année face à un secteur en chute rapide', souligne le broker, qui voit donc moins de valeur dans le dossier, son nouvel objectif de cours ne laissant plus qu'un potentiel de hausse de 5% pour le titre.





