Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Holcim: partenariat stratégique avec l'UICN information fournie par Cercle Finance • 29/11/2023 à 08:00









(CercleFinance.com) - Holcim annonce avoir conclu un partenariat stratégique mondial avec l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) afin de faire progresser sa stratégie en matière de respect de la nature, basée sur des objectifs mesurables.



En s'appuyant sur l'approche scientifique du groupe suisse, l'UICN validera sa base de référence en matière de biodiversité, tout en identifiant des moyens d'améliorer les niveaux de biodiversité dans l'ensemble de ses opérations.



L'UICN donnera à Holcim des conseils sur la protection des sources d'eau douce au-delà de ses sites, et l'aidera à promouvoir l'inclusion de la biodiversité dans les normes de construction. Ensemble, ils dirigeront des programmes de sensibilisation à la nature.





Valeurs associées HOLCIM Euronext Paris -0.20% HOLCIM Swiss EBS Stocks 0.00% HOLCIM Swiss EBS Stocks -3.55%