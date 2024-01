Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Holcim: partenariat avec Greentown Labs information fournie par Cercle Finance • 18/01/2024 à 13:01









(CercleFinance.com) - Holcim annonce avoir conclu un partenariat avec Greentown Labs, le plus grand incubateur de startups de technologies climatiques en Amérique du Nord, pour accélérer l'innovation dans le domaine de la décarbonation du bâti.



Ce partenariat donne à Holcim un accès privilégié à des startups prometteuses axées sur des solutions de construction innovantes et durables.

Grâce à cela, Holcim vise à devenir l'un des premiers à adopter des technologies de pointe pour décarboner le bâtiment.



'En nous associant à Greentown Labs, nous visons à permettre aux startups les meilleures et les plus brillantes actives dans l'environnement bâti d'accroître leur impact', a commenté Nollaig Forrest, directeur du développement durable chez Holcim.





