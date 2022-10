Holcim: Oddo reste 'neutre' et relève sa cible information fournie par Cercle Finance • 31/10/2022 à 14:38

(CercleFinance.com) - Oddo confirme sa note 'neutre' sur le titre Holcim avec un objectif de cours relevé de 40 à 43 CHF afin d'intégrer la publication du 3e trimestre ainsi que les cessions récentes.



Le bureau d'analyses met en avant l'optimisme du management d'Holcim pour la fin de l'année et même pour 2023 (à l'exception de l'Europe).



Néanmoins, les éléments suivants sont notamment ressortis de la conférence téléphonique avec le CEO.

- En Europe, les volumes reculent d'environ 5% au T3 (cohérent avec les pairs) et le CEO table sur une détérioration équivalente en 2023;

- Un autre rachat d'actions est possible mais dépendra des conditions du marché (action > 50 CHF)

- Le CEO souhaite une nouvelle fois doubler l'EBIT de sa division Solution & Products, sans toutefois préciser l'horizon de temps pour y parvenir

- La Chine est un marché difficile cette année et le restera en 2023.



Dans ce contexte, Oddo ajuste ses estimations et table désormais sur un EBIT 2022 de 4.7 MdCHF (vs 4.9 MdCHF).



'Sur 2023, nous maintenons notre scénario négatif et tablons sur une récession. Notre EBIT recule de 21% à 3 745 MCHF (-12.5% à pcc)', indique-t-il.



Et de conclure: 'le titre Holcim a rebondi de près de 4% dans un marché difficile, les investisseurs ont sans doute apprécié à sa juste valeur la stratégie de diversification et surtout le programme de rachat d'actions de 2 MdCHF sur 6 mois seulement'.