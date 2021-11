Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Holcim : objectifs fixés à horizon 2025 information fournie par Cercle Finance • 18/11/2021 à 08:35









(CercleFinance.com) - Holcim indique viser à horizon 2025 une croissance des ventes nettes de 3% à 5% en comparable, une augmentation sur-proportionnelle de l'EBIT récurrent en comparable et un rendement du capital investi de 10% en 2025. Sa stratégie 2025 comprend aussi des objectifs de durabilité, dont 10 millions de tonnes de déchets de construction et de démolition recyclés dans ses produits, ainsi que des investissements verts de 500 millions de francs suisses. Holcim a l'intention d'accélérer l'expansion de son activité solutions et produits pour atteindre 30% du chiffre d'affaires, se positionnant sur les segments les plus attractifs de la chaîne de valeur de la construction avec les nouvelles technologies.

Valeurs associées HOLCIM Euronext Paris -0.09% HOLCIM Swiss EBS Stocks -0.31% HOLCIM Swiss EBS Stocks -3.55%