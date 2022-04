Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Holcim: objectif relevé après un premier trimestre 'record' information fournie par Cercle Finance • 22/04/2022 à 09:31









(CercleFinance.com) - Holcim a relevé vendredi sa prévisions de croissance pour l'exercice 2022 après avoir fait état de résultats 'record' au titre du premier trimestre, notamment sous l'impulsion de son activité de toiture.



Le groupe de matériaux de construction a dégagé un résultat opérationnel courant (EBIT) en hausse de 16,3% à 614 millions de francs suisses sur les trois mois à fin mars, dont une croissance de 2,1% à périmètre comparable.



A titre de comparaison, le consensus d'attendait qu'un chiffre de 443 millions.



Son chiffre d'affaires net a quant à lui grimpé de 20,1% à 6,4 milliards de francs sur la période, dont une hausse de 11,4% à taux de change et périmètre constants.



La société suisse dit désormais s'attendre à un chiffre d'affaires annuel en hausse d'au moins 8% à périmètre comparable (dont une croissance d'au moins 10% exprimée en francs suisses) alors qu'elle visait jusqu'ici une augmentation d'au moins 6%.



Le groupe prévoit toujours une croissance positive de son EBIT courant à périmètre constant.



Cotée sur l'indice SMI de la Bourse de Zurich, l'action Holcim s'adjugeait plus de 4% vendredi matin suite à la parution de ces chiffres.



'La récente correction du titre, due aux événements géopolitiques, constitue une bonne opportunité d'achat sur la valeur à la lumière de cette publication', explique un analyste.





Valeurs associées HOLCIM Euronext Paris +5.32% HOLCIM Swiss EBS Stocks +4.71% HOLCIM Swiss EBS Stocks -3.55%