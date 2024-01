Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Holcim: nouveau CEO le 1er mai information fournie par Cercle Finance • 29/01/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - Le groupe suisse de matériaux de construction Holcim annonce que son conseil d'administration a nommé Miljan Gutovic au poste de chief executive officer (CEO), à compter du 1er mai 2024, succédant alors à l'actuel CEO Jan Jenisch.



De nationalité australienne, Miljan Gutovic est membre du comité exécutif de Holcim depuis 2018. Il a occupé les postes de responsable de la région Moyen-Orient et Afrique, puis de la région Europe et de l'excellence opérationnelle.



Déchargé du rôle de CEO, Jan Jenisch se concentrera sur celui de président et se présentera à sa réélection lors de l'assemblée générale en mai. En outre, le conseil d'administration l'a chargé de diriger l'introduction des activités nord-américaines en bourse aux États-Unis.





Valeurs associées HOLCIM Euronext Paris -0.20% HOLCIM Swiss EBS Stocks +5.70% HOLCIM Swiss EBS Stocks -3.55%