Holcim: note de crédit relevée chez Moody's

(CercleFinance.com) - Holcim annonce que sa note de crédit chez Moody's a été relevée à 'Baa1', avec une perspective stable, ce 1er juin, relèvement qui fait suite à celui chez Standard & Poor's à 'BBB+' avec une perspective stable, le 25 mars dernier.



Le groupe helvétique rapporte que dans son annonce, l'agence de notation déclare que sa décision 'reflète la solide performance opérationnelle d'Holcim en 2021 qui s'est poursuivie au premier trimestre 2022'.



'Dans son point d'activité du premier trimestre 2022, Holcim a relevé sa prévision de croissance du chiffre d'affaires net à au moins 8% à périmètre constant et à au moins 10% en francs suisses', rappelle en outre le fournisseur de matériaux de construction.





