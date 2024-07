Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Holcim: met à jour ses prévisions pour l'année 2024 information fournie par Cercle Finance • 26/07/2024 à 10:10









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires net s'inscrit à 12 813 millions de CHF au 1er semestre 2024 en croissance de +1,6% en monnaie locale par rapport à l'année précédente.



L'EBIT récurrent du 1er semestre 2024 ressort avec un record 2210 millions de CHF, avec une hausse de 12,7% en monnaie locale par rapport à la même période de l'année précédente. La rentabilité a fortement augmenté au 2ème trimestre 2024 avec une marge opérationnelle courante record de 23,2%.



Le bénéfice par action avant dépréciation et désinvestissements s'est élevé à 2,44 CHF au 1er semestre, soit 10% de plus que celui de la même période de l'année précédente.



Holcim met à jour ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2024. Le groupe s'attend à une faible croissance à un chiffre du chiffre d'affaires en monnaie locale, une croissance surproportionnelle de l'EBIT récurrent, une augmentation de la marge opérationnelle courante à plus de 18,5%, un cash-flow libre supérieur à 3 milliards de CHF et une croissance de 20 % des matériaux de démolition de construction recyclés à 10 millions de tonnes.





Valeurs associées HOLCIM 82,44 CHF Swiss EBS Stocks -1,08% HOLCIM 55,38 CHF Swiss EBS Stocks -3,55%