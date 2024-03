Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Holcim: lancement du programme de rachat d'actions information fournie par Cercle Finance • 15/03/2024 à 09:28









(CercleFinance.com) - Holcim annonce qu'il lancera, le 18 mars, son programme de rachat d'actions annoncé précédemment pour un montant total d'un milliard de francs suisses jusqu'à fin 2024, l'annulation des actions devant être approuvée lors de l'AG annuelle en 2025.



Le groupe suisse de matériaux de construction précise que le rachat d'actions sera financé par la trésorerie disponible au bilan et que son volume dépendra des conditions du marché. Le programme sera exécuté sur une deuxième ligne de négoce du SIX Swiss Exchange.





