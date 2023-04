Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Holcim: lancement de la plateforme ECOCycle information fournie par Cercle Finance • 18/04/2023 à 09:19









(CercleFinance.com) - Holcim annonce le lancement d'ECOCycle, sa plateforme technologique circulaire exclusive pour recycler les matériaux de démolition en nouvelles solutions de construction, réduisant ainsi son utilisation des ressources naturelles.



Avec ECOCycle, le groupe suisse de matériaux de construction affirme pouvoir recycler 100% des matériaux de démolition dans un large éventail d'applications, telles que des matières premières décarbonées dans la formulation de ciment à faible teneur en carbone.



Sa technologie permet au béton, au ciment et aux granulats de contenir de 10 à 100% de matériaux de démolition recyclés ECOCycle 'sans compromis sur les performances, tout en réduisant leur empreinte environnementale'.





