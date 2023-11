Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Holcim: la croissance par la décarbonation en Europe information fournie par Cercle Finance • 08/11/2023 à 11:16









(CercleFinance.com) - Holcim a présenté mercredi à l'occasion d'une journée investisseurs sa stratégie de décarbonation en Europe à horizon 2030, qui s'est assortie de nouveaux objectifs financiers pour la région.



Le cimentier suisse indique prévoir des ventes nettes de plus de 10 milliards de francs suisses sur le Vieux Continent d'ici à 2026, pour un Ebit de l'ordre de 1,6 milliard d'euros.



'A titre de comparaison, ses ventes nettes dans la région se sont établies à 8,4 milliards de francs suisses en 2022 avec un Ebit de 1,1 milliard', rappellent ce matin les analystes d'UBS.



Parallèlement, le groupe entend réduire ses émissions de CO2 de 60% par rapport à 2020, notamment via la mise en oeuvre de six projets de captage du carbone financés par l'Union européenne.



Holcim prévoit par ailleurs d'intensifier le recours à sa technologie 'ECOCycle' qui devrait être utilisée par 150 sites de production européens à horizon 2030, permettant ainsi le recyclage d'environ 20 millions de tonnes par an de déchets issus du secteur de la construction.



Coté à la Bourse de Zurich, le titre évoluait peu (-0,2%) mercredi matin suite à ces annonces.





