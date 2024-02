Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Holcim: l'ex-CEO de PPG Industries proposé pour le conseil information fournie par Cercle Finance • 28/02/2024 à 09:28









(CercleFinance.com) - En marge de la publication de ses résultats annuels, Holcim indique propose l'élection de Michael H McGarry, ancien président et CEO de PPG Industries, l'un des leaders mondiaux des revêtements spécialisés, à son conseil d'administration.



'Au cours de son mandat, PPG Industries a mené avec succès une transformation de portefeuille pour devenir l'une des plus grandes sociétés de revêtements spécialisés au monde, avec un chiffre d'affaires net de 18,2 milliards de dollars en 2023', souligne-t-il.



L'élection aura lieu lors de l'assemblée générale annuelle prévue le 8 mai. Tous les autres membres sont candidats à leur réélection. Jan Jenisch est proposé à sa réélection en tant que président du conseil d'administration.





Valeurs associées HOLCIM Euronext Paris -0.20% HOLCIM Swiss EBS Stocks +1.05% HOLCIM Swiss EBS Stocks -3.55%