Holcim: investissement dans un fonds pour startups

(CercleFinance.com) - Holcim annonce investir en tant que commanditaire (LP) dans le fonds de capital-risque de 110 millions de dollars de Suffolk Technologies, soutenant les startups à la pointe de l'innovation de rupture dans l'industrie du bâtiment, allant de la durabilité à l'IA.



Dans le cadre de ce fonds, le groupe suisse 's'engage à soutenir les startups les plus prometteuses en leur donnant accès à des capitaux ainsi qu'à sa technologie, son expertise et ses opérations mondiales pour maximiser leur croissance et leur potentiel d'expansion'.



'Grâce à sa position unique dans la chaîne de valeur du bâtiment, Holcim apportera sa connaissance avancée du marché aux investissements du Suffolk afin d'assurer le meilleur alignement avec les besoins du marché à forte croissance', poursuit-il.





