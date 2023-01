Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Holcim: financement de l'UE pour de la décarbonation information fournie par Cercle Finance • 20/01/2023 à 09:38









(CercleFinance.com) - Holcim indique avoir reçu un financement de 328 millions d'euros de la part du Fonds d'innovation de l'Union européenne (UE) pour deux projets de décarbonation, lors de la conférence sur le financement des technologies propres innovantes à Bruxelles.



'Les subventions accéléreront le développement des projets révolutionnaires de capture, d'utilisation et de stockage du carbone (CCUS) de Holcim en Allemagne et en Pologne', précise le fournisseur suisse de matériaux de construction.



Ces projets font partie de la feuille de route zéro net de Holcim, comprenant plus de 50 projets CCUS dans le monde, pour décarboner son activité. Ils contribuent au Green Deal de l'UE visant une économie climatiquement neutre d'ici 2050.





