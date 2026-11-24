Holcim annonce avoir finalisé son offre publique d'achat (OPA) sur les actions ordinaires restantes de Cementos Pacasmayo, portant ainsi sa participation à 93,65%. Au total, 184,96 millions d'actions ont été apportées à l'offre, pour un montant de 401,6 MCHF.

Le groupe suisse de matériaux de construction rappelle que cette acquisition majeure vise à accélérer sa croissance rentable en Amérique latine, une région qu'il juge particulièrement attractive, conformément à sa stratégie NextGen Growth 2030.

La finalisation de cette OPA fait suite à l'acquisition initiale, en mars 2026, d'une participation de 50,01% dans Cementos Pacasmayo, qui a permis à Holcim d'enrichir son portefeuille de matériaux et de solutions de construction au Pérou avec une offre complémentaire.

Ayant réalisé un chiffre d'affaires de 630 MUSD et une marge d'EBITDA ajustée de 28% en 2025, Cementos Pacasmayo exploite trois cimenteries ainsi que 28 usines de béton prêt à l'emploi et préfabriqué. Il distribue ses produits dans plus de 300 magasins de détail et a développé des plateformes d'IA.