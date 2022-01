Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Holcim: finalisation de l'acquisition de Cowden information fournie par Cercle Finance • 04/01/2022 à 09:25









(CercleFinance.com) - Holcim annonce avoir finalisé l'acquisition de Cowden Inc, un leader américain du béton prêt à l'emploi et des granulats basé à Bellingham, dans l'Etat du Washington, acquisition qui étend donc la présence du groupe suisse dans le Nord-Ouest des États-Unis.



'Cette acquisition est une autre étape de notre 'Stratégie 2025 - Accélérer la croissance verte' pour devenir le leader mondial des solutions de construction innovantes et durables', explique Jan Jenisch, le PDG du fournisseur de matériaux de construction.



Avec plus de 100 employés, la société acquise dispose de deux usines de béton prêt à l'emploi, de huit installations d'agrégats et d'une flotte de transport. Elle fonctionnera sous le nom de Cowden, une division d'Aggregate Industries Pacific Northwest.





