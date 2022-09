Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Holcim: feuille de route en vue d'une construction verte information fournie par Cercle Finance • 21/09/2022 à 12:03









(CercleFinance.com) - Holcim a annoncé mardi avoir élaboré, avec l'aide de SBTi, une feuille de route destinée au secteur du ciment avec l'objectif de maintenir le réchauffement climatique à un niveau maximum de 1,5°C.



Le géant des matériaux de construction explique que ce document a été établi par SBTi, un organisme indépendant soutenu entre autres par les Nations Unies, en collaboration avec un comité consultatif d'experts issus du monde académique, de la société civile et de l'industrie.



Dans son communiqué, Holcim ajoute avoir soumis au SBTi ses engagements visant à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de telle sorte à atteindre la neutralité carbone d'ici à 2030, conformément à la feuille de route.



Le groupe dit maintenant encourager les autres acteurs du secteur à rejoindre cette initiative.



Holcim a récemment signé toute une série d'innovations dans la construction verte avec des solutions telles qu'ECOPact, son béton vert, ou encore un ciment circulaire.



Les objectifs climatiques définis par l'initiative SBTi sont conformes à ce que les dernières études scientifiques climatiques jugent nécessaire pour maintenir le réchauffement climatique à un niveau maximum de 1,5°C.





