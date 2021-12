Holcim en tête du SMI après une acquisition aux Etats-Unis information fournie par AOF • 23/12/2021 à 10:53



(AOF) - En hausse de 2,55% à 44,4 francs suisses, Holcim signe la plus forte progression de la Bourse de Zurich. Le cimentier qui absorbé Lafarge il y a quelques années, vient de réaliser une nouvelle acquisition, cette fois aux Etats-Unis. Le groupe suisse s'offre le fabricant américain de matériaux de toitures résidentielles Malarkey Roofing Products pour 1,35 milliard de dollars, en cash. Ce dernier tablait pour 2022 sur un chiffre d'affaires de 600 millions de dollars et un Ebitda de 120 millions. Malarkey affiche une croissance tendancielle à deux chiffres et est très rentable, assure Holcim.



Le groupe évalue les synergies à 40 millions de dollars et sont attendues à 100% au bout de la troisième année d'intégration. Selon Holcim, l'opération sera relutive dès la 1ère année (+1% environ selon les estimations d'Invest Securities).



Avec cette opération, le suisse vise désormais un chiffre d'affaires Roofing (revêtement pour le toit) de quatre milliards de dollars d'ici 2025 et s'attend à ce que la division Solutions & Products représente 30% du chiffre d'affaires total en 2025. Les Etats-Unis devraient par ailleurs représenter sept milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2022, soit 23% des revenus totaux.





AOF - EN SAVOIR PLUS

- Numéro un mondial du ciment, des granulats et du béton avec des positions de leadership dans 8 de ses 10 marchés, né en 2015 de la fusion entre le français Lafarge et le suisse Holcim;

- Activité de 23,1 MdsFS répartie entre l’Europepour 31%, l’Amérique du nord pour 25 %, l’Asie-Pacifique pour 23 %, l’Afrique-Proche-Orient pour 10 % et l’Amérique du sud pour 10 %;

- Revenus tirés des ciments à hauteur de 65 %, du béton (20%), des granulats (15 %) et des Solutions produits ;

- Modèle d’affaires fondé sur la croissance dans les pays développés, la rationalisation des structures opérationnelles, la solidité financière via les cessions d’actifs et la limite à 2 MdsFS des investissements et l’engagement des salariés «Vision and people»:

- Direction générale assurée par Jan Jenish, Beat Hess présidant le conseil d’administration de 12 membres, le capital étant ouvert, avec une forte présence du belge GBL (9,4 %) et du holding suisse SCIAG (8,5 % et 1,5% d’options);

- Situation financière confortable avec une dette nette ramenée à 8,5 MdsFS et un effet de levier de 1,4.

Enjeux

- Stratégie 2022 «Building for growth»devant aboutir à une croissance annuelle entre 3 et 5% pour les ventes, supérieure à 5 % pour le bénéfice opérationnel et à un retour à plus de 8 % du capital investi;

- Stratégie d’innovation rapidement contributive aux bénéfices visant à vendre des modes de construction plus durables: incubateurs de start-up et partenariats scientifiques / déploiement de l’intelligence artificielle dans les process de production / objectif de court terme de 300 produits brevetés par an / offre de ciments moins consommateurs en eau et en clinker «Galaxim Planet» / 40% des inventions brevetées et + 50% de la R&D liés aux solutions bas carbone;

- Stratégie environnementale neutralité carbone pour 2050 validée par le SBTi : réduction des émissions de CO2 : 550 kgCO2/t60 en 2022 et 475 en 2030 contre 555 en 2020 / économie circulaire: 46 tonnes de déchets recyclés en 2022 et 60 en 2030 contre 46 en 2020 / utilisation de l’eau (litres par tonnes de ciment): 291 en 2022 et 262 en 2030 contre 273 en 2020 / déploiement des programmes ECOPact granulats verts et ECOPlanet ciment vert ;

- Expansion de la nouvelle division d’offre de produits transformés, moins capitalistique que les cimenterieset retombées opérationnelles du site pilote canadien de capture de C02;

- Rotation du portefeuille – sortie de Zambie, du Malawi et de l’Océan indien et 9 acquisitions en 9 mois, telle Firestone Building Products, leader américain des toits plats .

Défis

- Suites de l’inculpation judiciaire sur les agissements du groupe en Syrie;

- A fin septembre 2021, hausse de 15,7 % des ventes et de 35 % du bénéfice opérationnel.