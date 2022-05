Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Holcim: en hausse après les rumeurs sur JSW Group information fournie par Cercle Finance • 10/05/2022 à 09:54









(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de 3% après les informations du FT sur une offre de JSW Group pour les activités de Holcim en Inde.



Le groupe sidérurgique et énergétique JSW Group de l'industriel indien Sajjan Jindal aurait l'intention de faire une offre de rachat de 7 milliards de dollars pour les filiales indiennes de Holcom selon le FT.



JSW apporterait 4,5Mds$, tandis que différents partenaires financiers fourniraient 2,5Mds$ indique ce matin Invest Securities.



' La semaine dernière, des rumeurs avaient circulé autour d'une vente d'Ambuja Cements au milliardaire indien Gautam Adani. Le prix évoqué à l'époque était de 10Mds$. Le cimentier n'avait pas commenté les rumeurs ' rajoute le bureau d'analyses.





Valeurs associées HOLCIM Euronext Paris +3.03% HOLCIM Swiss EBS Stocks +3.05% HOLCIM Swiss EBS Stocks -3.55%