Holcim: des résultats records pour 2022 information fournie par Cercle Finance • 24/02/2023 à 08:00

(CercleFinance.com) - Holcim revendique pour l'année 2022 des résultats records avec un BPA ajusté de 4,96 francs suisses et un cash-flow libre de 3,54 milliards de francs, en croissances respectives de 24,6% et de 8,6% par rapport à 2021.



Le fournisseur helvétique de matériaux de construction affiche un EBIT récurrent de 4,75 milliards (+7,2% en données comparables) et un chiffre d'affaires de près de 29,2 milliards (+12,9% en comparable).



'Compte tenu des performances financières record de la société en 2022 et de sa confiance en l'avenir', le conseil d'administration propose une augmentation de 14% du dividende à 2,50 francs suisses par action.



Pour 2023, Holcim s'attend à une croissance rentable continue avec notamment une hausse des ventes nettes de 3 à 5% en données comparables, et une progression plus que proportionnelle de son EBIT récurrent en comparable.