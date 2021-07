Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Holcim : des ambitions affichées sur le marché de la toiture Cercle Finance • 05/07/2021 à 16:22









(CercleFinance.com) - Le cimentier suisse Holcim a annoncé lundi le lancement au Mexique d'une nouvelle gamme de composants de toiture, 90 jours à peine après la finalisation du rachat de Firestone Building Products. Le fabricant de matériaux indique que sa filiale mexicaine a commencé à commercialiser la ligne 'GacoFlex TechoProtec' qui propose des systèmes de toiture étanches et isolants. Le groupe explique que ce lancement illustre son ambition sur le marché de la toiture en Amérique Latine, où il compte accélérer son développement dans des pays comme la Colombie, l'Equateur et l'Argentine grâce à son réseau de magasins Disensa. LafargeHolcim - qui a depuis abandonné son nom composé - avait annoncé en début d'année le rachat de Firestone Building Products, la filiale de solutions de toiture commerciale et d'enveloppe de bâtiment du géant japonais Firestone.

