Holcim: dans le vert avec un relèvement de broker

(CercleFinance.com) - Holcim gagne près de 1% à Zurich, aidé par des propos d'Oddo BHF qui relève son opinion sur le titre du groupe de matériaux de construction de 'neutre' à 'surperformance' avec un objectif de cours porté de 73 à 95 francs suisses.



Le bureau d'études justifie son relèvement par la mise à jour des données de marché et la prise en compte dans le bêta du spin off des activités nord-américaines, une opération qui selon lui, permettra sans doute de débloquer de la valeur à moyen terme.





Valeurs associées HOLCIM Euronext Paris -0.20% HOLCIM Swiss EBS Stocks +0.92% HOLCIM Swiss EBS Stocks -3.55%