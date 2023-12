Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Holcim: création d'un groupe de travail sur la circularité information fournie par Cercle Finance • 04/12/2023 à 15:32









(CercleFinance.com) - Holcim annonce être devenu l'un des membres fondateurs du groupe de travail sur la circularité de la Sustainable Markets Initiative (SMI), lancé lors de la COP28 à Dubaï, afin d'accélérer la transition du monde vers une économie circulaire.



Le groupe suisse et les autres membres - Gemini Corp, Dubai Airports, Investcorp et LGT Group - 'défendront des pratiques commerciales circulaires tangibles, évolutives et durables, tout en sensibilisant le public aux cadres réglementaires favorables'.



Cet engagement s'ajoute au leadership de Holcim en matière de construction circulaire, un moteur de son parcours de décarbonisation, qui comprend l'objectif de recycler plus de 10 millions de tonnes de matériaux de démolition d'ici 2025.





