Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Holcim: confirme ses perspectives pour l'année 2024 information fournie par Cercle Finance • 25/04/2024 à 10:55









(CercleFinance.com) - Le groupe enregistre des ventes nettes de 5 586 millions de francs suisses au 1er trimestre 2024, en croissance de +3,4% en monnaie locale.



La croissance de l'EBIT récurrent est de +17,1% en monnaie locale et +7,8% en franc suisse à 532 millions de francs suisses. La croissance rentable se poursuit en 2024 avec une hausse de la marge EBIT récurrente de +0,9 point.



Le groupe annonce une forte contribution des Solutions & Produits et des ventes de toiture en hausse de +67% en monnaie locale.



Holcim confirme ses perspectives pour l'année 2024, avec une croissance organique du chiffre d'affaires supérieure à 4 %, une croissance supplémentaire provenant des fusions et acquisitions supérieure à 2 %.



Le groupe s'attend à une croissance plus importante de l'EBIT récurrent et une augmentation de la marge d'EBIT récurrente à 18%. Le flux de trésorerie disponible est attendu supérieur à 3 milliards de francs suisses.





Valeurs associées HOLCIM Euronext Paris -0.20% HOLCIM Swiss EBS Stocks -0.63% HOLCIM Swiss EBS Stocks -3.55%