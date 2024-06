Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Holcim: compte déployer l'IA dans davantage d'usines information fournie par Cercle Finance • 27/06/2024 à 15:10









(CercleFinance.com) - Holcim prévoit d'intensifier le recours à l'IA dans les processus de fabrication de plus de 100 usines dans le monde au cours des quatre prochaines années, améliorant ainsi l'efficacité et renforçant la capacité des clients.



L'IA étant déjà déployée dans 45 usines pour prédire et prévenir les pannes avant qu'elles ne surviennent, Holcim va approfondir et élargir cette application pour renforcer la résilience opérationnelle.



Cela impliquera qu'Holcim déploiera davantage une solution de maintenance prédictive de pointe du principal fournisseur de logiciels de plateforme d'IA, C3 AI, ainsi que le pilotage de l'IA générative pour améliorer ses capacités.





Valeurs associées HOLCIM 79,30 CHF Swiss EBS Stocks +1,46% HOLCIM 55,38 CHF Swiss EBS Stocks -3,55%