Holcim: cession des activités en Russie

(CercleFinance.com) - Holcim annonce avoir signé un accord pour vendre ses activités en Russie à l'équipe de direction locale. Avec ses nouveaux propriétaires, l'entreprise fonctionnera indépendamment sous une marque différente.



Cette cession complète la sortie de Holcim de la Russie. L'activité russe a été déconsolidée depuis mars 2022, date à laquelle le groupe suisse de matériaux de construction a décidé de quitter le marché russe.



La transaction n'a pas d'impact significatif sur le groupe, celui-ci ayant généré moins de 1% de son chiffre d'affaires net et de son EBIT récurrent en Russie en 2021. La clôture de la transaction sera assujettie aux approbations réglementaires.





