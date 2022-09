Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Holcim: cession des activités en Inde finalisée information fournie par Cercle Finance • 16/09/2022 à 09:05









(CercleFinance.com) - Holcim annonce avoir finalisé la vente de ses activités en Inde au groupe Adani, une opération annoncée en mai dernier et générant un produit en espèces de 6,4 milliards de dollars pour le fournisseur suisse de matériaux de construction.



Dans le détail, la transaction porte sur la participation de 63,11% d'Holcim dans Ambuja Cement, qui détient une participation de 50,05% dans ACC, ainsi que sa participation directe de 4,48% dans ACC.



'Cette transaction renforce le bilan d'Holcim et lui permet de poursuivre sa stratégie d'acquisition, en s'appuyant sur des investissements récents de plus de cinq milliards de francs suisses dans Solutions & Products', explique-t-il.





