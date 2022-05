Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Holcim: cession des activités en Inde à Adani information fournie par Cercle Finance • 16/05/2022 à 10:05









(CercleFinance.com) - Holcim a signé un accord pour l'acquisition par le groupe Adani de ses activités en Inde, comprenant sa participation de 63,11% dans Ambuja Cement, qui détient une participation de 50,05% dans ACC, ainsi que sa participation directe de 4,48% dans ACC.



La cession de ses activités indiennes porte sur un montant de 6,4 Mds CHF (6,4 Mds$). Le prix est légèrement inférieur aux dernières rumeurs qui évoquaient 7Mds$ indique ce matin Invest Securities.



' Le cimentier suisse justifie cette opération par la volonté de se concentrer sur sa division Solutions & Products (produits de construction autres que le ciment) ' indique le bureau d'analyses.



' Le secteur de la construction n'a jamais été aussi attrayant qu'aujourd'hui, avec autant d'opportunités de construire. Au cours des douze derniers mois, nous avons investi CHF 5 milliards dans Solutions & Products en tant que nouveau moteur de croissance pour l'entreprise. Holcim est prêt à saisir d'autres opportunités, conformément à notre ' Stratégie 2025 - Accélérer la croissance verte ' a déclaré Jan Jenisch, DG de Holcim.





Valeurs associées HOLCIM Euronext Paris -1.00% HOLCIM Swiss EBS Stocks -0.53% HOLCIM Swiss EBS Stocks -3.55%