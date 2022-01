Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Holcim: cession de l'activité ciment en Irlande du Nord information fournie par Cercle Finance • 25/01/2022 à 09:37









(CercleFinance.com) - Holcim annonce avoir vendu son activité ciment en Irlande du Nord à Cookstown Cement pour une valeur d'entreprise de 70 millions de francs suisses, une activité couvrant une capacité de production de 450.000 tonnes.



Le fournisseur suisse de matériaux de construction précise que Cookstown Cement est une entreprise de construction locale nouvellement fondée, établie par un partenaire commercial de longue date.



'Cette cession fait progresser notre stratégie 2025 en mettant l'accent sur la consolidation de notre leadership sur les marchés clés pour devenir le leader mondial des solutions de construction innovantes et durables', explique Miljan Gutovic, Holcim Region Head EMEA.





