Holcim: bien orienté avec un relèvement de broker

(CercleFinance.com) - Holcim gagne près de 2% à Zurich, sur fond de propos favorables de Deutsche Bank qui relève son conseil de 'conserver' à 'achat' sur le titre du fournisseur de matériaux de construction, avec un objectif de cours rehaussé de 81 à 91 francs suisse.



Le broker met en avant sa 'position inégalée sur le marché nord-américain du ciment, dont il est l'opérateur prééminent', avec une part d'environ 19% aux Etats-Unis (marché de 20 milliards de dollars selon lui) et 'probablement plus élevée que cela au Canada'.





