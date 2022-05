Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Holcim: acquisition du polonais Izolbet information fournie par Cercle Finance • 12/05/2022 à 09:51









(CercleFinance.com) - Holcim a annoncé jeudi avoir trouvé un accord en vue de l'acquisition d'Izolbet, une entreprise familiale polonaise spécialisée dans la production de mortiers et d'enduits.



Le géant suisse des matériaux de construction explique que le rachat d'Izobet - qui affiche des taux de croissance à deux chiffres depuis trois ans - va lui permettre de renforcer sa position sur le marché dynamique de la rénovation.



L'opération s'inscrit notamment dans le cadre de la récente installation d'une nouvelle ligne de production de mélanges secs sur son site de Cracovie, souligne-t-il dans un communiqués.



Créée en 1994, Izolbet fabrique des produits d'imperméabilisation des bétons et enduits, ainsi que du goudron et des colles.



Les termes financiers de la transaction n'ont pas été révélés.





Valeurs associées HOLCIM Euronext Paris -3.25% HOLCIM Swiss EBS Stocks -2.98% HOLCIM Swiss EBS Stocks -3.55%