Holcim: acquisition de ZinCo en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 07/02/2024 à 08:52









(CercleFinance.com) - Holcim fait part de l'acquisition de ZinCo, présenté comme un leader des systèmes avancés et intégrés de toitures végétalisées et solaires, basé en Allemagne et présent en Europe, en Asie et en Amérique, transaction dont les termes financiers ne sont pas précisés.



'En collaboration avec ses partenaires, les solutions sur mesure de ZinCo peuvent apporter plus de nature dans les villes, améliorant ainsi le bien-être urbain, de la réduction des effets d'îlot de chaleur à l'amélioration de la qualité de l'air', explique le groupe suisse.



ZinCo, qui conservera sa marque après l'acquisition, a fourni des solutions de toiture durables pour une grande variété de projets, notamment la High Line à New York et le centre culturel de la Fondation Stavros Niarchos à Athènes.





