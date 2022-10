Holcim: acquisition de Wiltshire au Royaume Uni information fournie par Cercle Finance • 06/10/2022 à 07:43

(CercleFinance.com) - Holcim annonce avoir acquis Wiltshire Heavy Building Materials, l'une des principales sociétés de solutions de construction et de circularité des matériaux au Royaume-Uni, avec un chiffre d'affaires net de plus de 20 millions de francs suisses en 2021.



'Conduisant la construction circulaire, Wiltshire recycle 150.000 tonnes de déchets de construction et de démolition chaque année en agrégats et en béton avec son système de récupération des matériaux à la pointe de la technologie', souligne le groupe suisse.



Wiltshire Heavy Building Materials emploie 80 personnes et sert une solide clientèle grâce à des sites à Devizes, Theale, Faringdon et Fairford, élargissant ainsi l'empreinte d'Aggregate Industries de Holcim entre Londres et le sud-ouest de l'Angleterre.