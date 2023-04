Holcim: acquisition de Sivyer Logistics à Londres information fournie par Cercle Finance • 05/04/2023 à 08:18

(CercleFinance.com) - Dans le cadre de sa stratégie de développement durable, Holcim fait part de l'acquisition de Sivyer Logistics, l'un des principaux producteurs de déchets de construction et de démolition recyclés pour le marché de la construction londonien.



Avec ses six installations dans la capitale britannique, Sivyer traite actuellement environ un million de tonnes de matériaux par an, en utilisant des technologies de recyclage et de récupération de pointe pour récupérer plus de 500.000 tonnes.



'Sivyer Logistics est un excellent ajout pour nous aider à conduire la construction circulaire et à atteindre notre objectif de recycler 10 millions de tonnes de déchets de construction et de démolition d'ici 2025', commente Miljan Gutovic, responsable régional Europe.