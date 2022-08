Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Holcim: acquisition de SES Foam finalisée information fournie par Cercle Finance • 01/08/2022 à 07:43









(CercleFinance.com) - Holcim annonce avoir finalisé l'acquisition de SES Foam, la plus grande société indépendante d'isolation en mousse pulvérisée aux États-Unis, avec un chiffre d'affaires net estimé à 200 millions de dollars en 2022 et un historique de croissance à deux chiffres.



Basée à Spring, au Texas, elle propose des solutions comme SucraSeal, la première mousse isolante pulvérisée à base de saccharose à être certifiée par le Département américain de l'Agriculture pour sa haute teneur en produits biosourcés.



Cette acquisition s'ajoutant à celles récentes de Firestone Building Products et Malarkey Roofing Products, le chiffre d'affaires net pro forma des activités d'Holcim dans la toiture et l'isolation devrait atteindre 3,5 milliards de francs suisses en 2022.





Valeurs associées HOLCIM Euronext Paris -1.31% HOLCIM Swiss EBS Stocks +2.07% HOLCIM Swiss EBS Stocks -3.55%