Holcim: acquisition de PASA en Amérique Latine

(CercleFinance.com) - Holcim fait part de l'acquisition de PASA, présenté comme l'un des principaux producteurs de solutions de toiture et d'étanchéité au Mexique et en Amérique centrale, avec un chiffre d'affaires net pro forma de 38 millions de dollars et 250 employés.



'En intégrant le réseau de distribution PASA existant aux solutions d'étanchéité de sa gamme de produits GacoFlex, Holcim offrira plus de valeur à ses clients avec une chaîne d'approvisionnement améliorée', explique le groupe suisse de matériaux de construction.



Avec cette acquisition, Holcim fait aussi progresser sa 'Stratégie 2025 - Accélérer la croissance verte' avec l'objectif d'étendre son activité solutions et produits à 30% du chiffre d'affaires net du groupe d'ici 2025.





