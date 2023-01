Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Holcim: acquisition de Nicem en Italie information fournie par Cercle Finance • 10/01/2023 à 08:00









(CercleFinance.com) - Le groupe de matériaux de construction Holcim annonce l'acquisition de Nicem, un leader du carbonate de calcium moulu dans le nord de l'Italie, basé près de Bergame, une transaction dont les termes financiers ne sont pas précisés.



Le carbonate de calcium est une matière première très polyvalente et à faible teneur en carbone qui est utile pour un large éventail d'applications. La large clientèle de Nicem couvre des secteurs allant de la construction au plastique, au caoutchouc et aux peintures.



'Nicem nous permet de tirer davantage parti de notre expertise en matière de formulation verte, ouvrant une nouvelle source de matériaux alternatifs pour décarboner notre béton prêt à l'emploi', commente Miljan Gutovic, responsable régional Europe d'Holcim.





Valeurs associées HOLCIM Euronext Paris -0.20% HOLCIM Swiss EBS Stocks -1.49% HOLCIM Swiss EBS Stocks -3.55%