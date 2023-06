Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Holcim: acquisition de Minerales y Agregados au Guatemala information fournie par Cercle Finance • 15/06/2023 à 09:08









(CercleFinance.com) - Holcim annonce l'acquisition de Minerales y Agregados, un leader des mortiers et adhésifs avancés au Guatemala, permettant au groupe suisse de se doter d'une première usine de production sur un marché guatémaltèque à forte croissance.



Minerales y Agregados permet aussi à Holcim d'élargir sa gamme de solutions et de produits dans la région avec une nouvelle ligne d'activité. Il prévoit de créer des synergies avec ses usines de Metapán, au Salvador, ainsi qu'avec le réseau de distribution Disensa.



L'entreprise a été fondée en 2014 par la famille Coronado. 'En plus des mortiers secs, elle vend également d'autres solutions aux secteurs de la construction et de l'agriculture', précise le fournisseur de matériaux de construction.





