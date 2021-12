Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Holcim: acquisition de Marshall Concrete Products finalisée information fournie par Cercle Finance • 14/12/2021 à 09:40









(CercleFinance.com) - Holcim annonce avoir finalisé l'acquisition de Marshall Concrete Products, un fournisseur de produits et services de béton à Minneapolis/St. Paul et la région environnante, acquisition qui étend la présence du groupe aux États-Unis.



'Cette acquisition est une nouvelle étape dans notre stratégie 2025 pour devenir le leader mondial des solutions de construction innovantes et durables', affirme Jan Jenisch, le PDG du fournisseur de matériaux de construction.



Le groupe suisse ajoute que cette acquisition améliore ses offres résidentielles et commerciales légères actuelles, bénéficiant à tous les secteurs desservis, y compris les infrastructures et les clients industriels.





