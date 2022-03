Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Holcim: acquisition de Malarkey Roofing Products finalisée information fournie par Cercle Finance • 01/03/2022 à 08:50









(CercleFinance.com) - Holcim indique avoir finalisé l'acquisition de Malarkey Roofing Products, acteur du marché américain des toitures résidentielles, avec des ventes nettes prévues pour 2022 de 600 millions de dollars et un EBITDA de 120 millions.



'Cette acquisition marquante est une étape importante pour Holcim pour atteindre quatre milliards de dollars de ventes nettes dans le domaine de la toiture d'ici 2025, tout en accélérant l'expansion de Solutions & Products', explique le groupe suisse.



Basée à Portland, en Oregon, Malarkey Roofing Products fournit des solutions complètes pour les toitures résidentielles, des bardeaux aux barrières contre la glace et l'eau, avec une forte présence de l'ouest au sud des États-Unis.





