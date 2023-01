Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Holcim: acquisition de Chrono Chape information fournie par Cercle Finance • 05/01/2023 à 07:43









(CercleFinance.com) - Holcim annonce l'acquisition de Chrono Chape, un fournisseur indépendant de chapes autonivelantes de chantier en France. Disposant d'une flotte innovante de camions de dosage, cette société a généré une croissance à deux chiffres ces dernières années.



Les chapes autonivelantes de chantier, applications fluides, sont utilisées pour créer une fondation lisse et uniforme sur laquelle les constructeurs peuvent poser la finition du sol, comme la moquette ou le carrelage.



Fondée en 2005 à Longeault-Pluvault, près de Dijon, Chrono Chape devrait offrir, en tant que membre du réseau Holcim, de fortes synergies avec la présence étendue du groupe suisse dans le béton prêt à l'emploi dans toute la France.





